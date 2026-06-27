В Пензенской области снова объявили ракетную опасность

Происшествия

В Пензенской области снова объявили ракетную опасность
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В субботу, 27 июня, в Пензенской области вновь ввели режим «Ракетная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в своем канале в МАХ в 3:29.

«Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - написал глава региона.

Это шестой раз в июне, когда в регионе вводят ракетную опасность. Ее объявляли 5-го, 10-го, 16-го, 22-го и 23-го числа.

22 июня после отбоя ракетной опасности губернатор сообщил, что в направлении территории Пензенской области были запущены ракеты. «Четкая и слаженная работа сил ПВО Минобороны России позволила предотвратить потенциальные угрозы», - подчеркнул он.

В ночь на 24 июня в пригороде Пензы уничтожили вражеский беспилотник.

UPD: 27 июня отбой ракетной опасности был дан в 4:33.

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