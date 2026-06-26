В Кузнецке в ДТП попали два молодых водителя на «семерках»

В Кузнецке на 754-м километре трассы М-5 столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, ДТП случилось в 0:05 25 июня. Участниками стали 25-летний водитель ВАЗ-2107 и 23-летний автомобилист также за рулем «семерки».

В аварии получил травмы 25-летний мужчина. Медики госпитализировали его.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

23 июня в Пензенском районе на 92-м километре дороги Пенза - Кондоль водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги416593 и опрокинулась. Автомобилист погиб.