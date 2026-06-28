В Никольске ищут 64-летнего мужчину, пропавшего 23 июня

В Никольске пропал 64-летний Сергей Викторович Галкин. 23 июня он ушел в неизвестном направлении, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

28-го числа ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего - 163 сантиметра, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые. особая примета - носит очки.

В день исчезновения был одет в темно-синюю ветровку, сиренево-голубую рубашку, синие джинсы, обувь - черные туфли.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.