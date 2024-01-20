Очевидец сообщил о смерти человека на улице Пензы

20.01.2024 | 16:08

В субботу, 20 января, в Пензе случилась еще одна трагедия в общественном месте - у дома № 7Б на улице Лобачевского.

«Приехали полиция и скорая помощь. Человек лежит. Скорее всего, умер», - сообщил очевидец.

На фото видно, что верхняя часть лежащего мужчины накрыта простыней. Рядом находятся медики и правоохранители.

В Следственном управлении СК России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что по факту смерти 57-летнего горожанина проводится проверка.

«Установлено, что сегодня на улице Лобачевского в городе Пензе ухудшилось состояние здоровья мужчины. Прохожими была вызвана скорая медицинская помощь, прибывшие работники которой констатировали смерть», - рассказала старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

Точную причину кончины пензенца установит судебно-медицинская экспертиза.

Это не первый случай скоропостижной кончины в людном месте. 21 августа в торговом центре «Горизонт» на улице Кижеватова в Пензе умер 74-летний покупатель.

9 сентября на улице Карпинского за рулем автомобиля в пути внезапно скончался водитель.

20 сентября на Привокзальной площади в Пензе 55-летней женщине стало плохо, она умерла на глазах у прохожих.