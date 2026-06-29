В Каменке юный пассажир мотоцикла пострадал в ДТП с автомобилем

В Пензенской области случилось очередное ДТП с участием юного мотоциклиста. На этот раз в Каменке.

По предварительным данным, 27 июня в 22:20 на улице Советской столкнулись Racer 250 и Ford Focus. За рулем двухколесного транспорта находился юноша 2008 года рождения, автомобилем управляла 27-летняя женщина.

В результате аварии пострадал пассажир мотоцикла - мальчик 2013 года рождения. Его госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

26 июня в Лунинском районе в ДТП пострадал 14-летний подросток: мальчик за рулем мотоцикла Motoland RX не справился с управлением, когда ехал по полю.

23 июня на улице Ладожской в Пензе в ДТП попал 18-летний питбайкер. Юноша врезался в препятствие и получил травмы, несовместимые с жизнью.