В Пензе мужчина скончался на крыше пристроенного к дому сарая

В воскресенье, 28 июня, на крыше хозяйственной постройки на улице Сплавной в Ахунах обнаружили тело мужчины.

На место вызвали спасателей.

Они «с помощью носилок спустили тело погибшего на землю и передали сотрудникам скорой помощи и полиции», рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

В региональном УМВД России уточнили, что мужчине было 73 года.

По предварительным данным, он забрался на крышу своего сарая, пристроенного к дому, для выполнения хозяйственных работ, в процессе которых ему стало плохо.