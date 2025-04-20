В Ахунах пламя охватило двухэтажный дом

Днем в воскресенье, 20 апреля, в Ахунах случился серьезный пожар. Загорелся 2-этажный деревянный дом на улице Ботанической.
Огонь охватил оба этажа, языки пламени вырывались из окон.
Как пояснили в ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 15:19. Дом расселен. На тушение был направлен 21 человек личного состава, работало 6 единиц техники.
Сгорела кровля и часть строения на площади 200 кв. м.
Ранее в селе Луговом Вадинского района произошел смертельный пожар. В нем погибли 2 женщины в возрасте 68 и 89 лет.
Источник фото - ГУ МЧС России по области.
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