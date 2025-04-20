В Ахунах пламя охватило двухэтажный дом

20.04.2025 | 16:14

Днем в воскресенье, 20 апреля, в Ахунах случился серьезный пожар. Загорелся 2-этажный деревянный дом на улице Ботанической.

Огонь охватил оба этажа, языки пламени вырывались из окон.

Как пояснили в ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 15:19. Дом расселен. На тушение был направлен 21 человек личного состава, работало 6 единиц техники.

Сгорела кровля и часть строения на площади 200 кв. м.

Ранее в селе Луговом Вадинского района произошел смертельный пожар. В нем погибли 2 женщины в возрасте 68 и 89 лет.

Источник фото - ГУ МЧС России по области.