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Происшествия

На улице Тернопольской автомобиль попал в ловушку на дороге

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Вечером во вторник, 4 марта, на улице Тернопольской в Пензе автомобиль угодил в яму, образовавшуюся на краю проезжей части.

Судя по фотографии с места, размещенной в Сети, это случилось напротив дома № 10, на отрезке между пересечением с Рахманинова и проспектом Строителей.

«Время 18:30», - уточнил автор снимка.

Машину развернуло поперек дороги, правое переднее колесо оказалось в яме, левую сторону приподняло. Насколько серьезные механические повреждения получило транспортное средство, неизвестно.

Случаи, когда автомобилисты становятся заложниками ям на дорогах, в Пензе нередки. Так, в августе прошлого года на улице Беляева, рядом с детской школой искусств, в ловушку угодил водитель Renault.

В июле на глазах горожан машина едва не ушла под асфальт на выезде от дома № 48 на проспекте Строителей. В июне аналогичное происшествие случилось на перекрестке улиц Бакунина и Володарского.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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