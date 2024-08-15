На улице Беляева автомобиль Renault начал уходить под землю

15.08.2024 | 09:51

В четверг, 15 августа, в Пензе провалился асфальт на проезжей части на улице Беляева. В ловушку угодил автомобиль Renault.

ЧП случилось рядом с детской школой искусств. Фото машины, правое переднее колесо которой попало в провал, опубликовал участник телеграм-чата «Дорожная обстановка Пензы».

В областном центре асфальт нередко проседает под колесами автомобилей. В ловушки попадают грузовики и общественный транспорт. ЧП случаются из-за порывов на сетях: вода подмывает грунт и покрытие проваливается.

2 июня рядом с детской школой искусств на улице Беляева произошел порыв на теплосетях. Из-под земли забил кипяток, потоки воды обрушились на припаркованную «Газель» и опрокинули ее.

В момент ЧП водителя на месте не было, никто не пострадал. В ресурсоснабжающей организации пояснили, что порыв случился при переводе нагрузки с котельной «Арбеково» на ТЭЦ-1.