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Происшествия

На улице Беляева автомобиль Renault начал уходить под землю

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В четверг, 15 августа, в Пензе провалился асфальт на проезжей части на улице Беляева. В ловушку угодил автомобиль Renault.

ЧП случилось рядом с детской школой искусств. Фото машины, правое переднее колесо которой попало в провал, опубликовал участник телеграм-чата «Дорожная обстановка Пензы».

В областном центре асфальт нередко проседает под колесами автомобилей. В ловушки попадают грузовики и общественный транспорт. ЧП случаются из-за порывов на сетях: вода подмывает грунт и покрытие проваливается.

2 июня рядом с детской школой искусств на улице Беляева произошел порыв на теплосетях. Из-под земли забил кипяток, потоки воды обрушились на припаркованную «Газель» и опрокинули ее.

В момент ЧП водителя на месте не было, никто не пострадал. В ресурсоснабжающей организации пояснили, что порыв случился при переводе нагрузки с котельной «Арбеково» на ТЭЦ-1.

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Источник — фото Игоря Панина из телеграм-чата «Дорожная обстановка Пензы»
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