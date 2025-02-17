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Происшествия

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

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По факту смертельного ДТП, случившегося в понедельник, 17 февраля, в Мокшанском районе, начата прокурорская проверка.

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

Как сообщили в ГАИ, в 7:40 на 569-м километре трассы М-5, в границах Подгорненского сельсовета, столкнулись три машины: «Лада-Гранта» под управлением 48-летней женщины, «Газель» с 34-летним шофером и еще одна «Лада-Гранта», за рулем которой находился 45-летний мужчина.

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

Предварительно установлено, что один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

Автомобилистка и ее 50-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Мужчину, управлявшего второй «Грантой», госпитализировали.

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

«На место происшествия в целях координации работы правоохранительных органов и спасательных служб выехал прокурор Мокшанского района Иван Кирьянов. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее итогам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

На контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты доследственной проверки, организованной правоохранительными органами по данному факту», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Источник фото № 2-6 - областная Госавтоинспекция.

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Источник — фото № 1 и видео областной прокуратуры
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