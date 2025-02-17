Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

17.02.2025 | 12:09

По факту смертельного ДТП, случившегося в понедельник, 17 февраля, в Мокшанском районе, начата прокурорская проверка.

Как сообщили в ГАИ, в 7:40 на 569-м километре трассы М-5, в границах Подгорненского сельсовета, столкнулись три машины: «Лада-Гранта» под управлением 48-летней женщины, «Газель» с 34-летним шофером и еще одна «Лада-Гранта», за рулем которой находился 45-летний мужчина.

Предварительно установлено, что один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Автомобилистка и ее 50-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Мужчину, управлявшего второй «Грантой», госпитализировали.

«На место происшествия в целях координации работы правоохранительных органов и спасательных служб выехал прокурор Мокшанского района Иван Кирьянов. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее итогам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

На контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты доследственной проверки, организованной правоохранительными органами по данному факту», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Источник фото № 2-6 - областная Госавтоинспекция.