Авария в Мокшанском районе: в ГАИ рассказали о погибших

17.02.2025 | 10:50

В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельной аварии, случившейся утром в понедельник, 17 февраля, на трассе М-5 в Мокшанском районе.

По предварительным данным, в 7:40 на 569-м километре, в границах Подгорненского сельсовета, столкнулись три машины: «Лада-Гранта» под управлением 48-летней женщины, «Газель» с 34-летним шофером и еще одна «Лада-Гранта», которой управлял 45-летний мужчина.

Автомобилистка и ее 50-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Водителя второй «Гранты» госпитализировали.

«На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

15 февраля на окраине Пензы, в районе поворота на поселок Монтажный, в ДТП также погибли два человека. Там столкнулись ВАЗ-2110, Kia Ceed и «Газон Next». Пассажирки «десятки» - женщины 76 и 54 лет - от полученных травм скончались, водителя доставили в больницу.