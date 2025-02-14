В Бессоновском районе лось попал под поезд

14.02.2025 | 08:28

На этой неделе в Пензенской области случилось 3 ДТП с участием лосей: 2 - в Бессоновском районе, 1 - в Городищенском.

ЧП зарегистрированы не только на автомобильных трассах, но и на железной дороге. В Бессоновском районе сохатый, пересекавший пути, попал под поезд.

«К сожалению, животные погибли. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, оценивается в 240 тыс. рублей», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства Пензенской области.

Это не первый случай смерти лосей в результате ДТП. В декабре молодые животные расстались с жизнью под колесами машин на дорогах Городище - Никольск и Пенза - Сердобск. Водителям придется возместить ущерб в размере 80 тыс. рублей.

В пресс-службе минлесхоза напоминают автовладельцам о необходимости соблюдать скоростной режим при движении по дорогам, проходящим около лесных массивов.