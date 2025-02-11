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Происшествия

В Заречном автомобиль с 84-летним водителем столкнулся с автобусом

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84-летний житель Заречного стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала женщина.

Пенсионер не считал свой возраст помехой для управления автомобилем. Однако даже богатый опыт не помог ему избежать ДТП: машина горожанина столкнулась с автобусом.

От толчка одна из пассажирок общественного транспорта не удержалась на ногах и упала. Эксперт установил, что ее здоровью был нанесен легкий вред.

Сотрудники ДПС, прибывшие на место аварии, выяснили, что автолюбитель нарушил требование знака «Направление движения по полосам». На зареченца составили административный протокол.

В понедельник, 10 февраля, городской суд рассмотрел дело. Престарелый автомобилист признал вину, но не смог объяснить, почему он нарушил правила дорожного движения. В свою очередь пострадавшая пассажирка автобуса сообщила, что виновник аварии не извинился перед ней и не возместил моральный и материальный вред.

В итоге пожилого мужчину на год лишили права управления транспортными средствами.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

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