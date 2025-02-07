Первый в году пожар в Заречном оказался смертельным

07.02.2025 | 10:34

Вечером в четверг, 6 февраля, в Заречном случился первый в 2025 году пожар. Он унес жизнь пожилого человека.

В 17:22 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о дыме, идущем из окна дома № 76 на проспекте Мира. Спустя 3 минуты по адресу прибыли 16 человек личного состава на 5 спецавтомобилях.

«В ходе разведки в квартире, где произошло возгорание, был обнаружен мужчина без признаков жизни. Его вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи», - рассказала начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова.

Усилия оказались тщетными: 84-летний пенсионер погиб.

Площадь пожара составила 3 кв. м. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.