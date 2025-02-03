В Заре на обочине обнаружили мертвого мужчину

03.02.2025 | 15:22

В понедельник, 3 февраля, в Пензе в микрорайоне Заря произошла трагедия. На обочине на улице Новоселов был обнаружен мертвым 37-летний мужчина.

Очевидцы выложили кадры с места в Сеть, на них запечатлены полицейские, стоящие рядом с накрытым телом.

Пензенцы предположили, что человека сбила машина. Однако это оказалось не так.

По информации СУ СКР по Пензенской области, телесных повреждений при осмотре зафиксировано не было, причина смерти устанавливается.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.