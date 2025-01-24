44-летний житель Спасска погиб при пожаре

24.01.2025 | 10:07

Пожар, случившийся в Спасске вечером в четверг, 23 января, унес жизнь человека.

Сигнал о возгорании на улице Октября поступил в 21:20. На борьбу с огнем прибыли 8 пожарных и добровольцы. Привлекалось 3 единицы техники.

«В квартире жилого дома выгорела комната на площади 20 кв. м. Обнаружен погибший мужчина 44 лет. Еще 2 человека эвакуированы», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

В ночь на 22 января в Малой Сердобе при пожаре погиб 10-летний мальчик. Его мать получила ожоги. Отец и старшая сестра не пострадали. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Также 22 января на станции Арбеково огонь охватил дом площадью 100 кв. м. После ликвидации пламени было обнаружено тело 73-летнего хозяина жилища. Из горящего здания удалось спастись мужчине и женщине.