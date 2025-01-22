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Происшествия

Елена Столярова рассказала о трагедии в Малой Сердобе

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Семья из Малой Сердобы, в которой погиб несовершеннолетний сын, считалась благополучной. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Трагедия произошла в ночь на среду, 22 января. В частном доме, где жила семья с двумя детьми, случился пожар, унесший жизнь 10-летнего мальчика-инвалида. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

«Когда началось задымление, мальчик получил отравление угарным газом. Подъехавшие медики скорой помощи пытались его реанимировать, но вернуть ребенка к жизни им не удалось», - рассказала Елена Столярова.

Она добавила, что мать детей получила ожоги. Отец и старшая дочь не пострадали.

По словам детского омбудсмена, семья недавно купила дом в Малой Сердобе и даже не успела его застраховать.

«Обращаюсь к благотворительным организациям об оказании помощи семье. Можно звонить в администрацию Малосердобинского района - 8 (84162) 2-61-44 (приемная администрации) и в центр соцпомощи населению - 8 (84162) 2-62-59», - попросила Елена Столярова пензенцев.

Она также отметила, что причина возгорания еще неизвестна - ее устанавливают специалисты, - однако напомнила о правилах безопасности при использовании обогревательных приборов и необходимости следить за состоянием электропроводки.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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