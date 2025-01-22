Сетевое издание|18+|Среда|22 янв 2025|19:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

2 человека спаслись из загоревшегося дома в Дальнем Арбекове

Печать
Telegram

В СУ СКР по Пензенской области рассказали подробности пожара на станции Арбеково, который случился утром в среду, 22 января. В ЧП погиб человек.

Огонь охватил дом площадью 100 кв. метров. После ликвидации пламени обнаружили тело 73-летнего хозяина жилища.

«По имеющейся информации, из горящего дома удалось спастись мужчине и женщине», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

2 человека спаслись из загоревшегося дома в Дальнем Арбекове

На теле пенсионера нашли следы термического воздействия. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Затем будет принято процессуальное решение.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото регионального СУ СКР
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте