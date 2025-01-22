2 человека спаслись из загоревшегося дома в Дальнем Арбекове

22.01.2025 | 18:51

В СУ СКР по Пензенской области рассказали подробности пожара на станции Арбеково, который случился утром в среду, 22 января. В ЧП погиб человек.

Огонь охватил дом площадью 100 кв. метров. После ликвидации пламени обнаружили тело 73-летнего хозяина жилища.

«По имеющейся информации, из горящего дома удалось спастись мужчине и женщине», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

На теле пенсионера нашли следы термического воздействия. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Затем будет принято процессуальное решение.