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Происшествия

При пожаре в Дальнем Арбекове погиб человек

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Стали известны подробности серьезного пожара, случившегося утром в среду, 22 января, на окраине Пензы.

В соцсетях появились сообщения о том, что в микрорайоне Дальнее Арбеково горит дом. На фото и видео, выложенных в Сеть, запечатлено охваченное огнем здание и поднимающиеся в небо клубы дыма.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.

В 7:44 поступил сигнал о возгорании на станции Арбеково. Огонь уничтожил дом площадью 100 кв. м.

При пожаре в Дальнем Арбекове погиб человек

«На месте пожара обнаружен погибший, его личность устанавливается», - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что информация является оперативной и подлежит уточнению.

Фото № 2 ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — видео «Подслушано в Арбеково»
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