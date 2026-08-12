Продолжаются поиски пензенца, пропавшего почти год назад

Происшествия

Продолжаются поиски пензенца, пропавшего почти год назад
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В Пензе продолжаются поиски 43-летнего местного жителя Романа Владимировича Белякова. Его местонахождение неизвестно с 6 сентября 2025 года.

Ориентировку на мужчину в среду, 12 августа, распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего - 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые.

Во что он одет - неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

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