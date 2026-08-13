В Бековском районе в ДТП погиб пассажир «Лады-Весты»

В Бековском районе случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, в 15:25 среды, 12 августа, на 95-м километре дороги Тамбов - Пенза - Беково 26-летний водитель «Лады-Весты» врезался в стоявшую грузовую «Газель» с 37-летним мужчиной за рулем.

«Пассажир автомобиля «Лада-Веста», мужчина 1978 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

В аварии пострадал водитель «Весты», медики госпитализировали его.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.