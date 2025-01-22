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Происшествия

В Малой Сердобе пожар унес жизнь ребенка

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В ночь на среду, 22 января, в селе Малая Сердоба на улице Прянишникова загорелся двухэтажный дом, в котором жила семья с двумя детьми - 14-летней девочкой и ее младшим братом.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 3:40. На борьбу с огнем прибыли 11 человек на трех спецавтомобилях.

В Малой Сердобе пожар унес жизнь ребенка

В доме выгорел второй этаж на площади 90 квадратных метров.

«Женщина 40 лет пострадала, 10-летний мальчик погиб. Еще 2 человека успешно эвакуировались», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватели ведомства.

Прокуратура Малосердобинского района организовала проверку по факту гибели ребенка при пожаре. Будут установлены обстоятельства трагедии и оценены условия жизни и воспитания мальчика, а также работа органов и учреждений системы профилактики.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - проинформировали в региональной прокуратуре.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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