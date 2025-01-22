Гибель ребенка в Малой Сердобе: возбуждено уголовное дело

22.01.2025 | 11:39

В Малосердобинском районе по факту смерти ребенка при пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Трагедия произошла в райцентре в ночь на среду, 22 января. В частном доме на улице Прянишникова, где жила семья с двумя детьми, случился пожар. Его тушили 11 человек, прибывшие на трех спецавтомобилях.

В доме выгорел второй этаж на площади 90 квадратных метров. После того как огонь потушили, было обнаружено тело 10-летнего мальчика.

«По предварительным данным, очаг пожара находился в жилой комнате на втором этаже дома», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи провели осмотр места происшествия. На теле ребенка каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.