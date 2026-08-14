В Пензе разыскивают свидетелей ДТП с велосипедистом на ул. Луговой

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 20 июля на улице Луговой (Маньчжурия).

По предварительным данным, в 6:40 напротив дома № 5а неизвестный водитель сбил 65-летнего велосипедиста.

Мужчина получил травмы.

Свидетелей убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что 5 августа под Сосновоборском 18-летний водитель «Лады-Гранты» сбил велосипедиста - мужчину 1949 года рождения. Пенсионера доставили в больницу, но вскоре он скончался от полученных травм.