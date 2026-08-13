Над Пензенской областью сбили два беспилотника

В четверг, 13 августа, силы ПВО Минобороны РФ сбили два беспилотных летательных аппарата в небе над Пензенской областью, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Глава региона поблагодарил военнослужащих за профессионализм и готовность защищать безопасность.

«Напомню, что при обнаружении фрагментов БПЛА и иных подозрительных предметов их ни в коем случае нельзя трогать. Отойдите в сторону и сообщите по телефону 112. Берегите себя и близких», - обратился Мельниченко к жителям области.

В регионе режим «Беспилотная опасность» объявили в 23:24 12-го числа. Чуть позже, в 2:52, ввели план «Ковер», ограничив прием и выпуск воздушных судов. В 6:41 дан отбой беспилотной опасности и плану «Ковер».