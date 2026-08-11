В Малой Валяевке молния ударила в производственное здание

Днем в понедельник, 10 августа, в селе Малая Валяевка Пензенского района случился пожар, причиной которого стал грозовой разряд.

Из-за удара молнии на улице Полевой загорелась обрешетка кровли производственного здания на площади 30 квадратных метров.

На тушение выезжали 7 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Никто из людей не пострадал.

ЧП из-за грозы в Пензенской области нередки. Так, 27 июля в селе Березовка Колышлейского района из-за удара молнии загорелся чердак деревянной надворной постройки. 7 июля в Никольске из-за удара молнии вышли из строя светофоры.