В Малой Валяевке молния ударила в производственное здание

Происшествия

В Малой Валяевке молния ударила в производственное здание
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Днем в понедельник, 10 августа, в селе Малая Валяевка Пензенского района случился пожар, причиной которого стал грозовой разряд.

Из-за удара молнии на улице Полевой загорелась обрешетка кровли производственного здания на площади 30 квадратных метров.

На тушение выезжали 7 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Никто из людей не пострадал.

ЧП из-за грозы в Пензенской области нередки. Так, 27 июля в селе Березовка Колышлейского района из-за удара молнии загорелся чердак деревянной надворной постройки. 7 июля в Никольске из-за удара молнии вышли из строя светофоры.

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