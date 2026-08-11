По факту гибели 18-летнего пензенца в Спутнике организовали проверку

Происшествия

По факту гибели 18-летнего пензенца в Спутнике организовали проверку
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В Пензенском районе следователи организовали проверку по факту гибели 18-летнего жителя областного центра во время купания в затоне Суры.

Трагедия случилась в понедельник, 10 августа, в Спутнике.

По факту гибели 18-летнего пензенца в Спутнике организовали проверку

«В результате водолазного поиска тело погибшего было обнаружено, извлечено из воды и передано представителям полиции», - сообщили в областном пожарно-спасательном центре.

Следователь осмотрел место происшествия. Каких-либо повреждений на юноше не обнаружено, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается.

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