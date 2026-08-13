В Тамалинском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода

В ночь на среду, 12 августа, в Тамалинском районе случилось смертельное ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 1:51 на 44-м километре дороги, ведущей от трассы Тамбов - Пенза через Пристанное, Ершово и Озинки к границе с Казахстаном, неизвестный водитель сбил мужчину 1988 года рождения и скрылся.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В тот же день смертельное ДТП случилось в Бековском районе. Там при столкновении с грузовой «Газелью» погиб 48-летний пассажир «Лады-Весты».