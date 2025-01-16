В Сосновоборском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины

16.01.2025 | 11:43

Вечером в среду, 15 января, в Сосновоборском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:39.

На улице Сибирь в селе Архангельском сгорел частный дом площадью 60 квадратных метров.

На тушение пламени выехали 9 спасателей, ими использовалось 4 спецавтомобиля. При разборе конструкций был обнаружен погибшим мужчина 1939 года рождения.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - пояснили в МЧС.

Старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая уточнила, что мужчина проживал один.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила она.