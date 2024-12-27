В Пензенской области ищут 49-летнего Виталия Христинина

27.12.2024 | 17:59

В Пензенской области ищут 49-летнего жителя Каменки Виталия Викторовича Христинина. Его местонахождение неизвестно с 13 декабря.

Ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост - 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-голубые, носит очки.

Виталий Христинин был одет в темно-коричневую кожаную куртку и джинсы, обувь - серые кроссовки, головной убор - черная шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может посодействовать поиску, просят позвонить на горячую линию по телефону 8 (800) 700-54-52.

Кроме того, в Пензенской области продолжаются поиски 32-летнего Александра Попова, 34-летнего Александра Малютина, 36-летнего Максима Яковлева и 74-летней Валентины Расходчиковой.