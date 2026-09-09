В Сосновоборске сгорел трехквартирный жилой дом

Утром во вторник, 8 сентября, в Сосновоборске случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 8:47.

На улице Ленина загорелся трехквартирный жилой дом площадью 200 квадратных метров.

На тушение выезжали 12 человек личного состава, привлекалось 5 спецмашин, участвовали и добровольцы.

«Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на соседние строения», - отметили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Никто из людей не пострадал. Причина возгорания устанавливается.