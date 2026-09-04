В Пачелмском районе в ДТП погиб водитель «Нивы»

В Пачелмском районе случилось смертельное ДТП с участием легкового автомобиля.

По предварительным данным, в 5:55 четверга, 3 сентября, на 5-м километре дороги Пачелма - Алексеевка 61-летний водитель «Нивы» не справился с управлением. Машина выехала в кювет и врезалась в дерево.

Автомобилист скончался от полученных травм.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

30 августа в Городище столкнулись ВАЗ-2107 и трактор МТЗ-80 с прицепом. В аварии погиб 22-летний водитель легковой машины.