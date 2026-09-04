На проспекте Мира в Заречном провалился асфальт

Происшествия

На проспекте Мира в Заречном провалился асфальт
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На проспекте Мира в Заречном произошел провал асфальта. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщило АО «ЭнергоПромРесурс».

Речь идет об участке проезжей части в районе КПП № 5 на повороте в сторону КПП № 11. Территорию огородили.

На проспекте Мира в Заречном провалился асфальт

Ресурсники объяснили, что здесь под дорожным полотном на значительной глубине друг над другом проходят два магистральных коллектора. В точке их пересечения просел нижний коллектор.

На проспекте Мира в Заречном провалился асфальт

Из-за технических особенностей участок считается сложным и требует особого внимания специалистов.

«Чтобы на длительное время не перекрывать проезд на проспекте Мира, в том числе через КПП № 5, изыскиваются наиболее оптимальные способы и технологии ремонта. В настоящее время идут подготовительные работы с подрядчиками», - добавили в АО «ЭнергоПромРесурс».

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