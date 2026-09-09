В Пензенской области разыскивают 48-летнего Сергея Касынкина

Родственники и волонтеры разыскивают 48-летнего Сергея Андреевича Касынкина из Заречного и СНТСН «Звездочка» (Бессоновский район).

О местонахождении мужчины нет информации с 29 августа.

Ориентировку на пропавшего распространило пензенское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» вечером во вторник, 8 сентября.

Рост Сергея Касынкина 182 сантиметра, телосложение худощавое. У мужчины залысина, темные волосы и карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.