В Пензенской области разыскивают 48-летнего Сергея Касынкина

Происшествия

В Пензенской области разыскивают 48-летнего Сергея Касынкина
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Родственники и волонтеры разыскивают 48-летнего Сергея Андреевича Касынкина из Заречного и СНТСН «Звездочка» (Бессоновский район).

О местонахождении мужчины нет информации с 29 августа.

Ориентировку на пропавшего распространило пензенское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» вечером во вторник, 8 сентября.

Рост Сергея Касынкина 182 сантиметра, телосложение худощавое. У мужчины залысина, темные волосы и карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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