В Кузнецке детям стало плохо после употребления мороженого в кафе

В Кузнецке приостановили деятельность кафе, юные посетители которого почувствовали недомогание после употребления мягкого мороженого. Соответствующее решение принял районный суд.

Зарегистрировано 2 случая острых кишечных инфекций у ребят, побывавших в заведении 22 и 23 августа.

Специалисты Роспотребнадзора организовали проверку индивидуального предпринимателя и выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

В их числе такие:

- в цехе приготовления холодных блюд и мягкого мороженого отсутствовало бактерицидное оборудование;

- на приготовленные блюда, в том числе на мягкое мороженое, не было технологических карт;

- аппарат (фризер) для автоматической выдачи мороженого не обрабатывался моющими и дезинфицирующими средствами;

- в помещениях обнаружены насекомые (мухи);

- фрукты, овощи, мясо, мясные полуфабрикаты, молочные продукты (сыр, сметана), сырые яйца, соки и т. д. не имели качественных удостоверений и сертификатов соответствия;

- в холодильнике совместно хранились как сырые овощи, так и готовая продукция (вареная свекла с плесенью), блины, сметана, сыр, в одном морозильном ларе лежали мякоть говядины, облепиха и форель;

- в цехе приготовления готовых блюд присутствовали личные вещи работников;

- в туалете для персонала отсутствовало водоснабжение из-за поломки смесителя;

- 4 сотрудника не прошли медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию.

По итогам проверки возбудили дело об административном правонарушении, материалы уже переданы в суд.

Адвокат попросил назначить штраф, так как нет доказательств, что причиной острых кишечных инфекций у детей стали именно выявленные нарушения. К тому же большую их часть к моменту рассмотрения дела устранили.

Тем не менее было вынесено решение о приостановлении деятельности кафе на 30 суток.