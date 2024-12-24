В Нижнеломовском районе ищут 34-летнего Александра Малютина

24.12.2024 | 17:30

В Нижнеломовском районе пропал 34-летний Александр Сергеевич Малютин (г. Нижний Ломов - с. Вирга). Его местонахождение неизвестно с 20 декабря.

Ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост - 170 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в белую куртку с капюшоном и серые спортивные штаны, обувь - черные сапоги, головной убор - серая шапка.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились волонтеры к населению.