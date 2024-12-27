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Происшествия

В Пензе пропала 74-летняя Валентина Расходчикова

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В Пензе ищут 74-летнюю Валентину Федоровну Расходчикову (Кременскую). О ней ничего неизвестно с 19 декабря.

Ориентировку на пенсионерку опубликовали волонтеры группы «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост - 160 см, телосложение плотное, волосы длинные темно-русые.

Предположительно, женщина была одета в черную длинную куртку и штаны такого же цвета. Обувь (сапоги), головной убор (платок) и сумка, которую она взяла с собой, тоже черные.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились волонтеры к населению.

Кроме того, в Пензенской области продолжаются поиски 32-летнего Александра Попова, 34-летнего Александра Малютина и 36-летнего Максима Яковлева.

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Источник — фото группы «Лиза Алерт»
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