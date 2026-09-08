Полицейские нашли в лесу заблудившуюся пенсионерку

Пензенские полицейские Сергей Первушин и Виктория Пызарова помогли пожилой женщине выбраться из леса.

28 августа правоохранители были в патруле возле детского лагеря «Меридиан», когда к ним обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала, что около 13:30 отправилась с 80-летней матерью собирать грибы, а через полчаса потеряла пенсионерку из виду и теперь не знает, где та находится.

Полицейские немедленно приступили к поискам. Они созвонились с заблудившейся женщиной и в течение получаса были с ней на связи, чтобы определить ее примерное местоположение. Кроме того, правоохранители использовали специальные звуковые сигналы патрульного автомобиля.

Когда полицейские убедились, что пенсионерка слышит сигналы, один из них отправился в глубь леса. По телефону он попросил женщину найти палку и постучать по дереву, чтобы точно определить, где она находится.

Пенсионерку удалось найти, в медицинской помощи она не нуждалась, но была немного дезориентирована в пространстве, что могло стать причиной ее исчезновения из поля зрения дочери.

«Старший сержант Первушин и инспектор ПДН Пызарова рекомендовали женщинам в дальнейшем быть более внимательными при прогулках в лесной зоне», - сообщили в региональном УМВД РФ.