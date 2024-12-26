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Происшествия

В Пензенской области ищут 32-летнего Александра Попова

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В Пензенской области пропал 32-летний житель р. п. Башмаково Александр Александрович Попов. О его судьбе ничего неизвестно с 21 ноября.

Ориентировку на мужчину опубликовали волонтеры группы «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: татуировка на лице, рост - 175 см, телосложение худощавое, волосы короткие черные, глаза серые.

Во что был одет Александр Попов, неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились волонтеры к населению.

Кроме того, в Пензенской области продолжаются поиски 34-летнего Александра Малютина. О нем нет сведений с 20 декабря.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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