В Пензенской области ищут 32-летнего Александра Попова

26.12.2024 | 17:12

В Пензенской области пропал 32-летний житель р. п. Башмаково Александр Александрович Попов. О его судьбе ничего неизвестно с 21 ноября.

Ориентировку на мужчину опубликовали волонтеры группы «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: татуировка на лице, рост - 175 см, телосложение худощавое, волосы короткие черные, глаза серые.

Во что был одет Александр Попов, неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились волонтеры к населению.

Кроме того, в Пензенской области продолжаются поиски 34-летнего Александра Малютина. О нем нет сведений с 20 декабря.