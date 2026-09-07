В Пензе женщина ночью выбежала на дорогу и начала снимать одежду

Происшествия

В Пензе женщина ночью выбежала на дорогу и начала снимать одежду
Печать
Max

В воскресенье, 7 сентября, в Пензе задержали 43-летнюю женщину, которая выбежала на проезжую часть в неадекватном состоянии.

Поздним вечером горожанка отдыхала в одном из ночных клубов в Ближнем Арбекове и в какой-то момент стала вести себя агрессивно - приставать к посетителям и персоналу, грубо материться.

Сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место прибыл экипаж вневедомственной охраны.

«Росгвардейцы попытались успокоить гражданку и провести с ней профилактическую беседу. Однако женщина выбежала на проезжую часть, остановилась посреди дороги, начала снимать верхнюю одежду и громко кричать, создавая угрозу собственной безопасности и безопасности участников дорожного движения», - уточнили в региональном управлении Росгвардии.

Правоохранители задержали нарушительницу общественного порядка и доставили ее в отдел полиции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
росгвардия клуб полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!