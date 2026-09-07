В Пензе женщина ночью выбежала на дорогу и начала снимать одежду

В воскресенье, 7 сентября, в Пензе задержали 43-летнюю женщину, которая выбежала на проезжую часть в неадекватном состоянии.

Поздним вечером горожанка отдыхала в одном из ночных клубов в Ближнем Арбекове и в какой-то момент стала вести себя агрессивно - приставать к посетителям и персоналу, грубо материться.

Сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место прибыл экипаж вневедомственной охраны.

«Росгвардейцы попытались успокоить гражданку и провести с ней профилактическую беседу. Однако женщина выбежала на проезжую часть, остановилась посреди дороги, начала снимать верхнюю одежду и громко кричать, создавая угрозу собственной безопасности и безопасности участников дорожного движения», - уточнили в региональном управлении Росгвардии.

Правоохранители задержали нарушительницу общественного порядка и доставили ее в отдел полиции.