В Кузнецке водитель ВАЗа сбил 11-летнюю девочку

Происшествия

В Кузнецке водитель ВАЗа сбил 11-летнюю девочку
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Днем во вторник, 8 сентября, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода.

По предварительным данным, в 13:35 на улице Рабочей 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 11-летнюю девочку.

Она получила травмы и была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Похожее ДТП случилось в Кузнецке в апреле: на улице Чкалова 36-летний мужчина на Opel Zafira сбил 16-летнюю девочку.

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