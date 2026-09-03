В небе над Пензенской областью уничтожили БПЛА

В ночь на четверг, 3 сентября, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА самолетного типа в небе над Пензенской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего с 20:00 2-го числа до 8:00 3-го силы ПВО ликвидировали 416 беспилотников. Помимо Пензенской области, угрозу уничтожили в Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской областях, Московском регионе и других местах.

В Пензенской области режим «Беспилотная опасность» ввели в 4:38 3 сентября, мобильный интернет ограничили. План «Ковер» объявили в 5:15. Отбой был дан в 8:07.

2 сентября в регионе средства РЭБ подавили работу двух беспилотников.

Обломки упали в Белинском и Каменском районах. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не зафиксировано.