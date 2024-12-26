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Происшествия

В Городищенском районе пропал 36-летний Максим Яковлев

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В Городищенском районе пропал 36-летний Максим Юрьевич Яковлев из села Уранка. Его местонахождение неизвестно с 17 декабря.

Ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост - 199 см, телосложение худощавое, обрит наголо, глаза карие. На левой руке - татуировка.

В день исчезновения был одет в темно-зеленую куртку, светло-зеленые спортивные штаны, обувь - коричневые кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились волонтеры к населению.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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