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Происшествия

В проезде Байдукова в Пензе сбили мужчину, момент попал на камеру

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Ранним утром в понедельник, 23 декабря, в проезде Байдукова в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Момент аварии попал на камеру.

На кадрах видно, как двое мужчин пересекают проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу у остановки «Технологическая академия» (ПензГТУ).

С левой стороны машины затормозили, чтобы пропустить их, поэтому до середины дороги пешеходы дошли благополучно, справа водитель не среагировал.

Один из мужчин, ускорив шаг, успел попасть на тротуар, второй ударился о капот и лобовое стекло автомобиля.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП не оформлялось, помощь медиков пешеходу не потребовалась.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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