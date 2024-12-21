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Происшествия

Из дома на проспекте Строителей пожарные спасли 18 человек

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В субботу, 21 декабря, в Пензе случился серьезный пожар в многоквартирном доме № 3 на проспекте Строителей.

Кадры с места событий появилось в Сети. На них видно, что из двух окон на третьем этаже пятиэтажки валит густой черный дым.

Рядом с домом стоит спецавтомобиль с включенной световой сигнализацией, а к окну по соседству с горящей квартирой протянута лестница.

Из дома на проспекте Строителей пожарные спасли 18 человек

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило около 16:30.

«Пожарные работают на месте. Выгорели комната и частично коридор. Спасены 18 человек, из них - двое детей. Информация уточняется», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

UPD: Позже стало известно, что площадь, охваченная огнем, составила 60 кв. м. На борьбу с огнем привлекалось 6 единиц техники и 27 человек личного состава МЧС России.

Фото № 2 - кадр «Пенза Новости».

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Источник — видео ГУ МЧС России по Пензенской области
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