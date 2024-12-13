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Происшествия

В Камешкирском районе столкнулись 2 машины, погибла женщина

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В Камешкирском районе в ДТП погибла женщина. По предварительным данным, авария произошла в четверг, 12 декабря, в 11:50.

В Камешкирском районе столкнулись 2 машины, погибла женщина

На 50-м километре дороги Кузнецк - Русский Камешкир столкнулись Daewoo Matiz с 72-летним водителем и «Газель» под управлением 26-летнего мужчины.

В Камешкирском районе столкнулись 2 машины, погибла женщина

В Камешкирском районе столкнулись 2 машины, погибла женщина

55-летняя пассажирка автомобиля Daewoo от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В Камешкирском районе столкнулись 2 машины, погибла женщина

В Камешкирском районе столкнулись 2 машины, погибла женщина

Пострадал и водитель иномарки. Его госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.

В Камешкирском районе столкнулись 2 машины, погибла женщина

По факту случившегося проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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Источник — видео, фото областной ГАИ
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