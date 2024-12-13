В Камешкирском районе столкнулись 2 машины, погибла женщина

13.12.2024 | 11:45

В Камешкирском районе в ДТП погибла женщина. По предварительным данным, авария произошла в четверг, 12 декабря, в 11:50.

На 50-м километре дороги Кузнецк - Русский Камешкир столкнулись Daewoo Matiz с 72-летним водителем и «Газель» под управлением 26-летнего мужчины.

55-летняя пассажирка автомобиля Daewoo от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Пострадал и водитель иномарки. Его госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства ДТП.