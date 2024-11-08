В Каменском районе в сгоревшем доме нашли останки женщины

08.11.2024 | 10:29

В четверг, 7 ноября, в Каменском районе случился пожар. Полностью сгорел частный дом в поселке Калиновском.

Прибывшие на место спасатели потушили пламя и при разборе конструкций обнаружили внутри останки человека - 67-летней хозяйки жилища.

По данному факту организовали доследственную проверку.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.