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Происшествия

В Каменском районе в сгоревшем доме нашли останки женщины

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В четверг, 7 ноября, в Каменском районе случился пожар. Полностью сгорел частный дом в поселке Калиновском.

Прибывшие на место спасатели потушили пламя и при разборе конструкций обнаружили внутри останки человека - 67-летней хозяйки жилища.

По данному факту организовали доследственную проверку.

 

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото областного СУ СКР
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