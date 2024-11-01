Стали известны подробности массового ДТП в Спасском районе

01.11.2024 | 16:27

В пятницу, 1 ноября, в Спасском районе на трассе М-5 случилось ДТП с участием 5 автомобилей. 2 человека пострадали.

По предварительным данным, около 13:50 на 477-м километре дороги столкнулись КамАЗ с 43-летним водителем, DAF (с 40-летним), еще один DAF - под управлением 57-летнего мужчины, Mercedes с 38-летним шофером и легковая машина Kia с 32-летним автомобилистом за рулем.

Последствия столкновения сняли на видео. Кадры появились в соцсети «ВКонтакте».

В аварии пострадали водители КамАЗа и Mercedes. Медики доставили мужчин в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной ГАИ.

Движение на участке трассы ограничено с 14:40. До устранения последствий ДТП действует реверс.