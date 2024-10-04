Огонь уничтожил несколько домов в Городищенском районе

В пятницу, 4 октября, в Пензенской области огонь уничтожил еще несколько жилых домов. На этот раз сгорели 3 строения в селе Иванисовка Городищенского района.
Пламя охватило двухквартирные дома площадью 480 кв. м на улице Молодежной. На месте работали 15 пожарных и 9 единиц техники.
«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Последнее время дома в регионе горят почти каждый день. Так, 4 октября огонь уничтожил дом в селе Вражском Каменского района, погиб мужчина 1953 года рождения.
3 октября в селе Чемодановка Бессоновского района 7-летний ребенок, решив поиграть с зажигалкой и бумагой, поджег свой дом.
2 октября в селе Кулясово Камешкирского района сгорели 3 деревянных дома и столько же надворных построек, пострадал 63-летний мужчина.
В тот же день в Кузнецке пожар охватил 3 дома и надворные постройки на улице Овражной. Удалось спасти 45-летнюю женщину.
Ранее, 30 сентября, в районном центре горели дома на улицах 354-й Стрелковой Дивизии (пострадал 47-летний мужчина) и Колхозной (погиб 45-летний).
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