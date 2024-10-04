Сетевое издание|18+|Пятница|4 окт 2024|16:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Огонь уничтожил несколько домов в Городищенском районе

Печать
Telegram

В пятницу, 4 октября, в Пензенской области огонь уничтожил еще несколько жилых домов. На этот раз сгорели 3 строения в селе Иванисовка Городищенского района.

Огонь уничтожил несколько домов в Городищенском районе

Пламя охватило двухквартирные дома площадью 480 кв. м на улице Молодежной. На месте работали 15 пожарных и 9 единиц техники.

«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Последнее время дома в регионе горят почти каждый день. Так, 4 октября огонь уничтожил дом в селе Вражском Каменского района, погиб мужчина 1953 года рождения.

3 октября в селе Чемодановка Бессоновского района 7-летний ребенок, решив поиграть с зажигалкой и бумагой, поджег свой дом.

2 октября в селе Кулясово Камешкирского района сгорели 3 деревянных дома и столько же надворных построек, пострадал 63-летний мужчина.

В тот же день в Кузнецке пожар охватил 3 дома и надворные постройки на улице Овражной. Удалось спасти 45-летнюю женщину.

Ранее, 30 сентября, в районном центре горели дома на улицах 354-й Стрелковой Дивизии (пострадал 47-летний мужчина) и Колхозной (погиб 45-летний).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео областного ГУ МЧС России
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте