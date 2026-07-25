По Нижнеломовскому району пронесся ураган

Происшествия

По Нижнеломовскому району пронесся ураган
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В пятницу, 24 июля, в Нижнеломовском районе прошел сильный дождь с ураганным ветром. Разгул стихии нанес ущерб местным жителям и коммунальной инфраструктуре.

По Нижнеломовскому району пронесся ураган

Из-за упавших деревьев и сильных порывов ветра во многих местах оказались повреждены линии электропередачи. Районный центр практически обесточило. Обрывы проводов произошли также на территории 5 сельсоветов.

По Нижнеломовскому району пронесся ураган

Кроме того, из-за рухнувших деревьев в двух местах повредило газопровод, на многих участках дорог оказался заблокирован проезд, что вызвало транспортные заторы.

По Нижнеломовскому району пронесся ураган

«Пострадала кровля двух многоквартирных домов. Поручил председателю правительства Пензенской области Николаю Петровичу Симонову и главе Нижнеломовского района Николаю Ахтямовичу Уракчееву оперативно организовать оценку причиненного ущерба и оказать помощь жителям», - сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях вечером 24-го числа.

На территории муниципального образования ввели режим повышенной готовности. Для ликвидации последствий разгула стихии на места ЧП выдвинулись аварийные бригады, в том числе из Пензы.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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