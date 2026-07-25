По Нижнеломовскому району пронесся ураган

В пятницу, 24 июля, в Нижнеломовском районе прошел сильный дождь с ураганным ветром. Разгул стихии нанес ущерб местным жителям и коммунальной инфраструктуре.

Из-за упавших деревьев и сильных порывов ветра во многих местах оказались повреждены линии электропередачи. Районный центр практически обесточило. Обрывы проводов произошли также на территории 5 сельсоветов.

Кроме того, из-за рухнувших деревьев в двух местах повредило газопровод, на многих участках дорог оказался заблокирован проезд, что вызвало транспортные заторы.

«Пострадала кровля двух многоквартирных домов. Поручил председателю правительства Пензенской области Николаю Петровичу Симонову и главе Нижнеломовского района Николаю Ахтямовичу Уракчееву оперативно организовать оценку причиненного ущерба и оказать помощь жителям», - сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях вечером 24-го числа.

На территории муниципального образования ввели режим повышенной готовности. Для ликвидации последствий разгула стихии на места ЧП выдвинулись аварийные бригады, в том числе из Пензы.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.